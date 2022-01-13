У Хмельницькому водій наїхав на пенсіонерку. Жінку госпіталізували до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 16 січня, близько 15.00 години на паркінгу поблизу супермаркету по Львівському шосе. Про це повідомили у секторі комунікацій Нацполіції Хмельницької області.

"34-річний місцевий житель, рухаючись заднім ходом на автомобілі "Renault Megane", скоїв наїзд на 84-річну пенсіонерку", - повідомили у поліції.

Додають, жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі встановлюють усі обставини події.

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