На Хмельниччині в ДТП загинула 29-річна жінка

Правоохоронці Хмельниччини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула 29-річна шепетівчанка. Аварія сталася вчора, 13 січня, близько 19:00 години поблизу села Коськів, що на Шепетівщині.

Про це повідомляє сектор комунікацій головного управління Нацполіції у Хмельницькій області.

За інформацією поліції, зіткнулися легковик «Dacia Logan» під керуванням 21-річного водія та вантажний автомобіль «Volvo» під керуванням 57-річного мешканця Вінничини.

«Внаслідок ДТП водій автомобіля «Dacia Logan» отримав перелом ноги, політравми та був доставлений в реанімаційне відділення Шепетівської багатопрофільної лікарні. Медики оцінюють його стан здоров’я, як важкий. Пасажирка легковика, жителька Шепетівки, від отриманих травм, померла на місці події», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Фото: ГУ Нацполіції в Хмельницькій області. На автодорозі біля села Коськів, що на Шепетівщині, зіткнулися легковик та вантажівка.

Слідчі поліції, за повідомленням сектору комунікацій ГУ Нацполіції у Хмельницькій області, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

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