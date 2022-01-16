За добу COVID-19 діагностували у 625 мешканців Львівщини

На ранок 16 січня на Львівщині зареєстрували 625 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 238 мешканців Львівської області одужали, 7 людей померли.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 934 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 625 осіб", – повідомили в ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький: 26;
- Золочівський: 17;
- Львівський: 480 (м. Львів – 242);
- Самбірський: 5;
- Стрийський: 65;
- Яворівський: 9;
- Червоноградський: 23.
У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1019 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 19,73%. У реанімації перебуває 96 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 36.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 226 884 людей. 212 184 мешканці області одужали, 6101 людина померла.
Що відомо
- На ранок 15 січня на Львівщині зареєстрували 1178 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 401 мешканець Львівської області одужав, 1 людина померла.
- Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
- У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.
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