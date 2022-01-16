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За добу COVID-19 діагностували у 625 мешканців Львівщини
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За добу COVID-19 діагностували у 625 мешканців Львівщини

Наталія Карнаух
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За добу COVID-19 діагностували у 625 мешканців Львівщини ЛМР

На ранок 16 січня на Львівщині зареєстрували 625 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 238 мешканців Львівської області одужали, 7 людей померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 934 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 625 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

  • Дрогобицький: 26;
  • Золочівський: 17;
  • Львівський:  480  (м. Львів – 242);
  • Самбірський: 5;
  • Стрийський: 65;
  • Яворівський: 9;
  • Червоноградський: 23.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1019 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 19,73%. У реанімації перебуває 96 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 36.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 226 884 людей. 212 184 мешканці області одужали, 6101 людина померла.

Що відомо

  • На ранок 15 січня на Львівщині зареєстрували 1178 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 401 мешканець Львівської області одужав, 1 людина померла.
  • Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
  • У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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