За добу COVID-19 діагностували у 625 мешканців Львівщини

На ранок 16 січня на Львівщині зареєстрували 625 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 238 мешканців Львівської області одужали, 7 людей померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 934 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 625 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 26;

Золочівський: 17;

Львівський: 480 (м. Львів – 242);

Самбірський: 5;

Стрийський: 65;

Яворівський: 9;

Червоноградський: 23.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1019 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 19,73%. У реанімації перебуває 96 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 36.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 226 884 людей. 212 184 мешканці області одужали, 6101 людина померла.

Що відомо

На ранок 15 січня на Львівщині зареєстрували 1178 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 401 мешканець Львівської області одужав, 1 людина померла.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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