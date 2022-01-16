Twitter заблокував акаунт верховного лідера Ірану за відео про замах на Трампа

Соцмережа Twitter заблокувала один з облікових записів верховного лідера Ірану Алі Хаменеї за публікацію відео із замахом на вбивство людини, схожої на 45-го президента США Дональда Трампа.

Про це повідомила іранська агенція Iran International.

"У суботу Twitter назавжди заблокував один з акаунтів Алі Хаменеї у цій соціальній мережі", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про акаунт @KhameneiSite, де опублікували відео із погрозою вбити Трампа за ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані у січні 2020 року внаслідок американського ракетного удару. Також на цій сторінці опублікували погрози на адресу офіційних осіб США.

Рік тому з аналогічної причини був заблокований інший Twitter-акаунт Хаменеї — Khamenei_Site. Через день після закінчення президентства Трампа там був опублікований плакат із зображенням Трампа на полі для гольфу з підписом "Помста неминуча". Також торік Instagram заблокував обліковий запис Хаменеї французькою мовою.

Що відомо

Генерал Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касем Сулеймані був убитий внаслідок атаки американського дрона 3 січня 2020 року в міжнародному аеропорту Багдада.

Атака на Сулеймані стала американською відповіддю на напад підтримуваних Іраном шиїтських збройних угруповань на посольство США в Іраку.

Наказ про ліквідацію Сулеймані віддав особисто Дональд Трамп. За твердженням американських ЗМІ, президент обрав найрадикальніший крок з усіх, які йому пропонувала розвідка.

Через атаку на Сулеймані Іран оголосив Армію США та всіх причетних до інциденту американських посадовців терористами.

Іран звернувся до Інтерполу з вимогою арештувати президента США Дональда Трампа та ще 47 американців через убивство Сулеймані.

У січні 2021 року кілька авіадиспетчерів у Нью-Йорку отримали анонімну погрозу про те, що в будівлю Капітолію вріжеться літак. У повідомленні йшлося, що "це помста за Сулеймані".

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