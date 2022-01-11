У військовому відомстві Південної Кореї заявили, що КНДР імовірно здійснила тестовий пуск ще однієї балістичної ракети 11 січня. Нова ракета може бути ще потужнішою, ніж та, яку КНДР запустила 5 січня.

За повідомленням Reuters, новий можливий запуск ракети, який вже отримав осуд збоку урядів США та Японії, відображає прагнення Кім Чен Ина до посилення збройних засобів КНДР про яке він заявив під час своєї новорічної промови.

За оцінками південнокорейського Генерального штабу, нова ракета пролетіла понад 700 кілометрів та піднялася на висоту 60 кілометрів зі швидкістю, що до десяти разів перевищує швидкість звуку.

"За нашими оцінками, це більш досконала (ракета – ред.) ніж та, яку Північна Корея запустила 5 січня, хоча корейські та американські спецслужби ще проводять детальний аналіз", – сказано в повідомленні Генерального штабу Південної Кореї.

Запуск нової ракети було помічено близько 7:27 ранку зі Східного узбережжя КНДР – того ж регіону, звідки було запущено попередню ракету.

Після запуску ракети 5 січня офіційні особи Південної Кореї висловлювали сумніви у здатності КНДР створити надзвукову балістичну ракету.

"Сьогоднішній тестовий запуск можливо мав на меті послати сигнал Півдню після того, як тамтешня влада заявляла про провал попереднього тестового запуску і про те, що це не був запуск надзвукової ракети", – каже Кім Донг-юп, колишній південнокорейський офіцер ВМС.

Офіційні представники США вже заявили, що засуджують запуск балістичної ракети Північною Кореєю. У Тихоокеанському командування збройних сил США заявили, що хоча запуск нової ракети не становив безпосередньої загрози США та союзникам, він "підкреслює дестабілізуючий вплив незаконної північнокорейської програми озброєння".

Японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда зауважив, що ООН щойно завершило обговорення спільної реакції на попередній запуск ракети.

"Те що Північна Корея продовжує запускати ракети – надзвичайно прикро", – заявив японський прем’єр.

Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють будь-які тексти балістичних ракет та ядерної зброї Північною Кореєю. У відповідь на такі тести ООН наклала санкції на КНДР.

Що відомо

У червні 2020 року Північна Корея в односторонньому порядку перервала всі канали зв'язку між урядами та військовими обох країн.

КНДР критикувала уряд в Сеулі за невжиття заходів проти активістів та північнокорейських біженців, які запускали на кордоні в Північну Корею листівки з критикою керівництва КНДР.

Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон, який відкрили після саміту лідерів Північної та Південної Кореї у 2018 році.

24 червня державні ЗМІ КНДР повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин призупинив дію військового плану проти Південної Кореї.

У липні 2021 року КНДР та Південна Корея відновили канали зв'язку.

Наприкінці грудня 2021 року міністерство об'єднання Південної Кореї закликало владу КНДР розпочати 2022 рік з відновлення діалогу та співпраці.

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