За минулу добу, 16 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 127 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 5 людей. Ще 37 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 245 237 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 233 244 мешканці області. Померли 9 034 людини.

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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