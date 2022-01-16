Була в гостях у подруги. Поліцейські знайшли 15-річну іванофранківку

Поліцейські знайшли 15-річну іванофранківку, яку розшукували понад добу. Вона була в гостях у подруги, повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції Івано-Франківської області.
За цей час жодних протиправних дій щодо Анастасії Чечіль не скоїли, йдеться у дописі.
"Ювенальні поліцейські провели з неповнолітньою профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому", — інформують у пресслужбі поліції.
Що відомо
Прикарпатські поліцейські розшукували 15-річну жительку Івано-Франківська, яка 14 січня приблизно о 22:00 пішла з дому та не повернулася.
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