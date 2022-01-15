Поліцейські розшукують 15-річну дівчину з Івано-Франківська

Прикарпатські поліцейські розшукують 15-річну дівчину, яка 14 січня приблизно о 22:00 пішла з дому та не повернулася. Про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції в області.

Анастасія Чечіль — 2006 року народження, живе в Івано-Франківську. Прикмети дівчини: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, темне волосся, блакитні очі, має сережку у носі.

Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Анастасія була одягнена в темно-синю куртку, чорні штани з білими смугами, червоні кросівки, чорну кепку. Дівчина мала із собою рюкзак.

Якщо ви знаєте про перебування підлітка, поліцейські просять негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області за телефонами: 0342 79-03-23, 096 327 70 24.

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