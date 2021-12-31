Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують іванофранківця

Прикарпатські поліцейські розшукують 30-річного іванофранківця Юрія Дейчаківського, який 30 грудня приблизно об 11:00 вийшов з дому та не повернувся. Про це на Facebook-сторінці Нацполіції області.

Про зникнення чоловіка поліцейським повідомила його дружина.

"Чоловік 1991 року народження, проживає в Івано-Франківську. Його прикмети: зріст 180 см, коротка стрижка. З дому вийшов у зеленій куртці, чорних штанах і в чорних шкіряних черевиках", — йдеться у дописі.

Якщо ви знаєте про перебування чоловіка, поліцейські просять негайно телефонувати на лінію "102".

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