За добу COVID-19 діагностували у 1178 мешканців Львівщини

На ранок 15 січня на Львівщині зареєстрували 1178 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 401 мешканець Львівської області одужав, 1 людина померла.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 3019 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 1178 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 48;

Золочівський: 56;

Львівський: 851 (м. Львів – 534);

Самбірський: 64;

Стрийський: 89;

Яворівський: 13;

Червоноградський: 57.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебуває 969 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 18,76%. У реанімації перебуває 91 пацієнт, з них на апаратах ШВЛ – 31.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 226 259 людей. 211 946 мешканців області одужали, 6094 – померли.

Що відомо

На ранок 14 січня на Львівщині зареєстрували 1001 випадок інфікування коронавірусом. За добу 258 людей одужали, 8 – померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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