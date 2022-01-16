COVID-19 на Запоріжжі: 10 мешканців захворіли, 43 одужали

За минулу добу, 15 січня, в Запорізькій області виявили 10 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 3 пацієнти із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 43 мешканці регіону.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У регіоні станом на 16 січня продовжують лікуватись 1 199 пацієнтів.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 183 859 мешканців, з них одужали 177 229, загальна кількість померлих – 5 428.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

44 000 експрес-тестів та 78 770 ПЛР-тестів для визначення коронавірусної інфекції передали лікарням на Запоріжжі.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

В Україні відтепер можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. 6 січня про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Мова йде про повнолітніх українців.

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