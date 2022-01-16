За добу на Дніпропетровщині підтвердили 174 нові випадки коронавірусу

За минулу добу, 15 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 174 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 7 людей. Ще 50 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 245 110 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 233 207 мешканців області. Померли 9029 людей.

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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