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Стало відомо про стан туриста з Одещини, який травмувався у Карпатах
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Стало відомо про стан туриста з Одещини, який травмувався у Карпатах

Маріaна Басалига Олександра Берчак
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Стало відомо про стан туриста з Одещини, який травмувався у Карпатах Фото ілюстративне: Суспільне Карпати

Туриста з Одещини, який травмувався під час сходження на Говерлу у Карпатах, госпіталізували в Яремчанську центральну міську лікарню та готують до операції. Про це у коментарі Суспільному повідомив директор медзакладу Олександр Соколюк.

"У чоловіка — закритий перелом лівого стегна, зараз його обстежують медики. З ним — дружина. Вона ходить, супроводжує чоловіка. З їхніх слів, біля Говерли стався обрив скали. Медики готують пацієнта до операції", — повідомив Олександр Соколюк.

Що відомо

15 січня у Карпатах під час сходження на Говерлу загинула людина, ще двоє туристів травмувалися. Усі вони — жителі міста Южне Одеської області. Загибла туристка — 57-річна жінка.

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