На Хмельниччині за добу виявлено 402 нових випадки інфікування COVID-19

За минулу добу, 14 січня, у Хмельницькій області виявлено 402 нових випадки інфікування COVID-19. Негативний тест, що свідчить про одуження від коронавірусної інфекції, отримали 226 жителів області. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли за останню добу четверо краян - з Шепетівського, Кам’янець-Подільського та двоє з Хмельницького району.

Такі дані 15 січня повідомила пресслужба Хмельницької ОДА.

За інформацією пресслужби, у Хмельницькій області 14 січня було проведено 1223 дослідження методом ПЛР, 320 - методом ІФА, 839 тестів на антиген.

Наразі від COVID-19 в Хмельницькій області лікується 4 тисячі 265 людей. Серед активних хворих 267 дітей та 101 медпрацівник.

На стаціонарному лікуванні перебуває 654 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 55 людей з підозрою.

Розподіл стаціонарних хворих та з підозрою на COVID-19 в закладах області:

Хмельницька інфекційна лікарня: хворих – 53, підозр - 6;

Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: хворих – 61, підозр - 0;

Городоцька міська багатопрофільна лікарня: хворих – 49, підозр - 6;

Красилівська багатопрофільна лікарня: хворих – 24, підозр - 0;

Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька: хворих – 46, підозр - 0;

Хмельницька міська лікарня: хворих – 41, підозр - 3;

Славутська міська лікарня: хворих – 36, підозр - 7;

Шепетівська багатопрофільна лікарня: хворих – 30, підозр - 2;

Волочиська багатопрофільна лікарня: хворих – 22, підозр - 1;

Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 17, підозр - 0;

Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: хворих – 53, підозр - 9;

Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин: хворих – 11, підозр - 0;

Кам'янець-Подільська міська лікарня: хворих – 8, підозр - 0;

Хмельницький міський перинатальний центр: хворих – 2, підозр - 0;

Полонська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 36, підозр - 4;

Чемеровецька багатопрофільна лікарня: хворих – 43, підозр - 1;

Хмельницька центральна районна лікарня: хворих – 0, підозр - 0;

Віньковецька багатопрофільна лікарня: хворих – 25, підозр - 0;

Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 13, підозр - 5;

Летичівська багатопрофільна лікарня: хворих – 24, підозр - 0;

Теофіпольська багатопрофільна лікарня: хворих – 17, підозр - 2;

Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни: немає хворих;

Білогірська багатопрофільна лікарня: хворих – 49, підозр - 9;

Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги: немає хворих.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по Хмельницькій області складає 30,8%.

Усього від початку пандемії в Хмельницькій області зареєстровано 149 тисяч 920 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужало 142 тисячі 245 мешканців області (94,9% від підтверджених випадків). Померло внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції 3 тисячі 406 людей.

Що відомо