На Хмельниччині за добу виявлено 402 нових випадки інфікування COVID-19

За минулу добу, 14 січня, у Хмельницькій області виявлено 402 нових випадки інфікування COVID-19. Негативний тест, що свідчить про одуження від коронавірусної інфекції, отримали 226 жителів області. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли за останню добу четверо краян - з Шепетівського, Кам’янець-Подільського та двоє з Хмельницького району.
Такі дані 15 січня повідомила пресслужба Хмельницької ОДА.
За інформацією пресслужби, у Хмельницькій області 14 січня було проведено 1223 дослідження методом ПЛР, 320 - методом ІФА, 839 тестів на антиген.
Наразі від COVID-19 в Хмельницькій області лікується 4 тисячі 265 людей. Серед активних хворих 267 дітей та 101 медпрацівник.
На стаціонарному лікуванні перебуває 654 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19 та 55 людей з підозрою.
Розподіл стаціонарних хворих та з підозрою на COVID-19 в закладах області:
- Хмельницька інфекційна лікарня: хворих – 53, підозр - 6;
- Дунаєвецька багатопрофільна лікарня: хворих – 61, підозр - 0;
- Городоцька міська багатопрофільна лікарня: хворих – 49, підозр - 6;
- Красилівська багатопрофільна лікарня: хворих – 24, підозр - 0;
- Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька: хворих – 46, підозр - 0;
- Хмельницька міська лікарня: хворих – 41, підозр - 3;
- Славутська міська лікарня: хворих – 36, підозр - 7;
- Шепетівська багатопрофільна лікарня: хворих – 30, підозр - 2;
- Волочиська багатопрофільна лікарня: хворих – 22, підозр - 1;
- Ізяславська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 17, підозр - 0;
- Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня: хворих – 53, підозр - 9;
- Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин: хворих – 11, підозр - 0;
- Кам'янець-Подільська міська лікарня: хворих – 8, підозр - 0;
- Хмельницький міський перинатальний центр: хворих – 2, підозр - 0;
- Полонська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 36, підозр - 4;
- Чемеровецька багатопрофільна лікарня: хворих – 43, підозр - 1;
- Хмельницька центральна районна лікарня: хворих – 0, підозр - 0;
- Віньковецька багатопрофільна лікарня: хворих – 25, підозр - 0;
- Деражнянська міська багатопрофільна лікарня: хворих – 13, підозр - 5;
- Летичівська багатопрофільна лікарня: хворих – 24, підозр - 0;
- Теофіпольська багатопрофільна лікарня: хворих – 17, підозр - 2;
- Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни: немає хворих;
- Білогірська багатопрофільна лікарня: хворих – 49, підозр - 9;
- Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги: немає хворих.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по Хмельницькій області складає 30,8%.
Усього від початку пандемії в Хмельницькій області зареєстровано 149 тисяч 920 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одужало 142 тисячі 245 мешканців області (94,9% від підтверджених випадків). Померло внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції 3 тисячі 406 людей.
Що відомо
- На Хмельниччині станом на 15 годину 14 січня лабораторно підтвердили 443 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 210 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 7 жителів області.
- На Хмельниччині, крім штаму коронавірусу "Дельта", циркулює й інший, поки що невідомий штам COVID-19. Наразі зразки біоматеріалів, відібрані у хворих, направили на перевірку до столиці.
- З 31 січня 2022 року набуває чинності наказ МОЗ України, який розширює перелік осіб для обов'язкової вакцинації від COVID-19. Обов'язковими щеплення від COVID-19 будуть для працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної комунальної форми власності, комунальних підприємств та установ.