COVID-19: на Хмельниччині виявили 443 нових випадків зараження

На Хмельниччині станом на 15 годину 14 січня лабораторно підтвердили 443 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 210 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 7 жителів області.
Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За минулу добу проведено 1163 дослідження методом ПЛР, 226 – методом ІФА, 793 – тест на антиген.
Нові випадки захворювання були виявлені:
- 216 – Хмельницький район
- 100 – Шепетівський район
- 51 – Кам’янець-Подільський район.
Наразі в області на лікуванні перебуває 4093 людей: 646 лікується стаціонарно, 3447 – амбулаторно. З них 257 – діти, 84 – медпрацівники.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 31,2%. В лікарнях перебувають 646 хворих, 67 – з підозрою.
Станом на 15:00 годину 14 січня в Хмельницькій області зареєстровано 149518 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9033 – діти, 6032 – медпрацівники. Одужали від хвороби 142019 людини (95,0% від підтверджених випадків), з них 8782 – діти, 5908 – медпрацівники.
Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3406 людей.
Що відомо
- На Хмельниччині станом на 13 годину 12 січня лабораторно підтвердили 351 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 221 людина. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 5 жителів області.