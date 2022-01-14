COVID-19: на Хмельниччині виявили 443 нових випадків зараження

На Хмельниччині станом на 15 годину 14 січня лабораторно підтвердили 443 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 210 людей. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 7 жителів області.

Такі дані повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу проведено 1163 дослідження методом ПЛР, 226 – методом ІФА, 793 – тест на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

216 – Хмельницький район

100 – Шепетівський район

51 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 4093 людей: 646 лікується стаціонарно, 3447 – амбулаторно. З них 257 – діти, 84 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 31,2%. В лікарнях перебувають 646 хворих, 67 – з підозрою.

Станом на 15:00 годину 14 січня в Хмельницькій області зареєстровано 149518 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 9033 – діти, 6032 – медпрацівники. Одужали від хвороби 142019 людини (95,0% від підтверджених випадків), з них 8782 – діти, 5908 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3406 людей.

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