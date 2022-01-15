На Хмельниччині учора, 14 счня, та сьогодні, 15 січня, вирує негода - сильний вітер, пориви якого досягають 15-20 м/с, а в окремих випадках 25-27 м/с. Учора в області було оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий, сьогодні, 15 січня, вітер трохи вчух і рівень небезпечності знизився до жовтого.

Про це повідомляють у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

За повідомленням пресслужби ГУ ДСНС у Хмельницькій області, учора, 14 січня, рятувальники Хмельниччини 13 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди. Внаслідок сильного вітру були повалені дерева в окремих районах області.

"Загалом на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучалося 11 одиниць техніки та 39 рятувальників. Внаслідок негоди травмованих та загиблих не було", - зазначають рятувальники.

За оперативною інформацією акціонерного товариства "Хмельницькобленерго", аварійні відключення електроенергії відбулися у понад 200 населених пунктах області.

"Від 14 години 14 січня аварійними бригадами "Хмельницькобленерго" проводяться ремонтні роботи на усіх об'єктах, де сталися аварійні ситуації. Проведення ремонтних робіт на електромережах, де сталися аарійні відключення, планується закінчити до 19:00 години 15 січня", - повідомляють у "Хмельницькобленерго".

Наразі без світла, згідно інформації АТ "Хмельницькобленерго", залишаються населені пункти колишніх Віньковецького (село Зіньків), Волочиського, Ярмолинецького, Городоцького, Деражнянського, Ізяславського, Красилівського, Старосинявського, частина Теофіпольського, Шепетівського, Кам'янець-Подільського та частина Чемеровецького районів.

У Хмельницькому, реагуючи на штормове попередження, приспустили найбільший прапор області, встановлений Хмельницькою ОДА в дендропарку.

"У зв’язку з ускладненням погодних умов, зокрема сильними поривами вітру, на території дендрологічного парку «Поділля» у місті Хмельницькому приспущений Державний прапор України. Після покращення погодних умов Державний прапор знову буде піднятий", – йдеться у повідомленні на сторінці Хмельницької ОДА.

Про наслідки негоди у Шепетівській громаді сьогодні, 15 січня, написав на своїй Фейсбук-сторінці Шепетівський міський голова Віталій Бузиль

"Шепетівською громадою вчора пройшлася негода. Екстрені служби міста та комунальні підприємства працювали всю ніч для ліквідації її наслідків. Наразі відновлено водопостачання КП "Шепетівський водоканал". "Залізничний" водоканал повідомляє, що роботи з ліквідації відсутності води ще ведуться. Фіксували значну кількість поривів ліній електропередач, Шепетівський РЕМ теж працював понаднормово. На приміщенні Плесенського старостату та у гімназії №6 Шепетівської міської ради вітром знято шифер. У селі проблему ліквідовано, з ремонтом покрівлі школи допомагає управлінська компанія "Житлофонд". Наробили клопоту пориви вітру і у центрі міста - зламано флагшток біля краєзнавчого музею, порушено новорічні інсталяції на площі імені Тараса Шевченка. Наразі комунальні служби міста ліквідовують наслідки негоди", - написав Віталій Бузиль.

Тим часом, рятувальники та аварійна служба АТ "Хмельницькобленерго" нагадують, куди звертатися при аварійних ситуаціях.

"Внаслідок несприятливих погодніх умов зростає ймовірність пошкодження повітряних ліній електропередачі. Тому просимо вас бути максимально уважними та обережними. Якщо ж ви стали свідком пошкодження лінії електропередачі або падіння дерев чи гілля на лінії, терміново зателефонуйте до кол-центру АТ «Хмельницькобленерго» за номерами:

0 800 50 50 62;

0 382 75 52 00;

0 67 010 50 62 (винятково для вирішення питань відсутності електричної енергії, настання аварійної ситуації тощо).

Також ви можете зателефонувати до управління ДСНС за номером 101 чи до місцевих органів влади.

Нагадуємо: до місця пошкодження лінії електропередачі не можна наближатися ближче ніж на 8 метрів. В жодному випадку не намагайтеся самотужки усунути аварію або наблизитися до місця пошкодження. Необережність та нехтування правилами безпеки можуть призвести до ураження електричним струмом!", - зазначається у повідомленні відділу зв'язків з громадськістю АТ "Хмельницькобленерго".

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