До команди одеського ФК "Чорноморець" приєднався новий гравець

Футбольний клуб "Чорноморець" підписав контракт з колишнім капітаном словенської команди "Марібор" Руді Пожегом Ванкасом. Він гратиме на позиції "лівій полузахисник/ нападник", повідомили у пресслужбі ФК "Чорноморець".

Руді Пожег Ванкас

ФК "Чорноморець"

Руді Пожегу Ванкасу 27 років. Він виступав за клуби "Домжале", "Целе" та "Марібор". Загалом футболіст провів 274 гри, забив 49 голів та зроив 32 результативні передачі.

За інформацією пресслужби, найуспішніший сезон у його кар'єрі - 20/21, коли за "Марібор" півзахисник у 29 матчах чемпіонату забив 7 м'ячів.

Раніше ФК "Чорноморець" підписав контакти з захисником Дугласом Бергквістом та гравцем лівого флангу й центральним захисником Артемом Сухоцьким.

Також до команди долучилися голкіпер Євген Паст та нападник Дмитро Юсов.

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