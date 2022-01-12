Їли рибний паштет. На Кіровоградщині у батька з сином підозрюють ботулізм

У двох жителів міста Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області підозрюють ботулізм. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

За її словами, захворіли 54-річний чоловік та його 26-річний син. "На Різдво 7 січня вони їли консервований рибний паштет домашнього приготування. З їх слів, у банці була піддута кришка. Перші симптоми нездужання у них з'явились 8 січня. Це — порушення зору, нудота, блювота та пронос. За медичною допомогою батько з сином звернулися лише вранці 10 січня".

Хворих відразу госпіталізували до терапевтичного відділення Новомиргородської міської лікарні із підозрою на ботулізм. Нині вони перебувають там на лікуванні.

Читайте також: Як вберегтися від ботулізму. Пояснює головна санітарна лікарка Кіровоградщини

Кров людей досліджуватимуть в лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласного Центру контролю та профілактики хвороб. Людям планують ввести протиботулінічну сироватку.

За словами Надії Оперчук, у 2022 році році — це перша підозра на ботулізм у Кіровоградській області.

Що відомо

Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлена споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

У 2021 році у Кіровоградській області зареєстрували один випадок ботулізму.