На Хмельниччині у пожежі загинула 86-річна пенсіонерка

На Хмельниччині під час пожежі у житловому будинку виявили тіло 86-річної пенсіонерки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.
Пожежа трапилася 13 січня о 20:22 у селі Шибено Хмельницького району в житловому будинку.
"До місця події прибули пожежники. Вогонь на площі 4 квадратних метри вогнеборці оперативно ліквідували о 20:48. Під час гасіння займання вони виявили тіло 86-річної жінки. Також вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку", - повідомили у ДСНС.
За інформацією рятувальників, ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Що відомо
Для запобігання виникнення непередбачуваних ситуацій та заради збереження свого життя дотримуйтеся основних вимог та правил користування приладами пічного опалення:
- очищуйте димоходи та печі від сажі перед початком, а також протягом всього опалювального сезону;
- біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі повинен бути металевий лист розміром не менш 0,5х0,7 м;
- печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій відповідно до вимог будівельних норм;
- на горищах усі димові труби й стіни, в яких проходять димові канали, мають бути відштукатурені.