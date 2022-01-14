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На Хмельниччині у пожежі загинула 86-річна пенсіонерка
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На Хмельниччині у пожежі загинула 86-річна пенсіонерка

Владислав Васильчук
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На Хмельниччині у пожежі загинула 86-річна пенсіонерка Фото: ГУ ДСНС у Хмельницькій області

На Хмельниччині під час пожежі у житловому будинку виявили тіло 86-річної пенсіонерки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.

Пожежа трапилася 13 січня о 20:22 у селі Шибено Хмельницького району в житловому будинку.

"До місця події прибули пожежники. Вогонь на площі 4 квадратних метри вогнеборці оперативно ліквідували о 20:48. Під час гасіння займання вони виявили тіло 86-річної жінки. Також вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку", - повідомили у ДСНС.

За інформацією рятувальників, ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Що відомо

Для запобігання виникнення непередбачуваних ситуацій та заради збереження свого життя дотримуйтеся основних вимог та правил користування приладами пічного опалення:

  • очищуйте димоходи та печі від сажі перед початком, а також протягом всього опалювального сезону;
  • біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі повинен бути металевий лист розміром не менш 0,5х0,7 м;
  • печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій відповідно до вимог будівельних норм;
  • на горищах усі димові труби й стіни, в яких проходять димові канали, мають бути відштукатурені.
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