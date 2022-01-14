На Хмельниччині у пожежі загинула 86-річна пенсіонерка

На Хмельниччині під час пожежі у житловому будинку виявили тіло 86-річної пенсіонерки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.

Пожежа трапилася 13 січня о 20:22 у селі Шибено Хмельницького району в житловому будинку.

"До місця події прибули пожежники. Вогонь на площі 4 квадратних метри вогнеборці оперативно ліквідували о 20:48. Під час гасіння займання вони виявили тіло 86-річної жінки. Також вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку", - повідомили у ДСНС.

За інформацією рятувальників, ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Що відомо

Для запобігання виникнення непередбачуваних ситуацій та заради збереження свого життя дотримуйтеся основних вимог та правил користування приладами пічного опалення: