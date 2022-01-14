На Хмельниччині через негоду 19 населених пунктів залишилися без електрики

На Хмельниччині через вітер та негоду 14 січня 19 населених пунктів залишилися без електрики. Наразі у шести населених пунктах електропостачання відновлено.

Про це Суспільному підтвердили представники "Хмельницькобеленерго".

За їхньою інформацією, наразі проводяться роботи щодо підключення населених пунктів до електромережі. Найбільше відключених населених пунктів від електромережі у Красилівській та Ярмолинецькій громадах.

Ліквідувати усі несправності, в обленерго планують до вечора 14 січня.

За словами пресофіцера ГУ ДСНС у Хмельницькій області Віталія Гричанюка, 14 січня рятувальники чотири рази виїжджали на виїзд щодо повалених дерев.

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