Сніг та дощ: синоптики Хмельниччини розповіли про погоду

На Хмельниччині синоптики прогнозують різке збільшення температури вночі до +2°C. Також у наступні п'ять діб на території області можливі опади у виді снігу та дощу.

Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина.

14 січня

Україні та в тому числі на Хмельниччині буде вітряна погода. Прогнозується західний вітер 15-20 метрів за секунду. вночі без істотних опадів, вдень йтиме невеликий сніг з дощем. Температура повітря вночі коливатиметься від -3°C до +2°C. Вдень від -1°C до +4°C.

Упродовж 15-18 січня на території області часом йтиме невеликий сніг та дощ. Температура повітря поступово знизиться: вночі до 3-8°C морозу, вдень до -6°C.

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