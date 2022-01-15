У ДТП в Одесі загинула дружина українського футболіста Олега Данченка

У ДТП, яка сталася вчора на Київському шосе в Малиновському районі Одеси, загинула дружина українського футболіста Олега Данченка - Вікторія. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мати жінки Алла Личко. Також цю інформацію розмістили на сторінці клубу AEK, де раніше грав Данченко.

За даними ДСНС, 14 січня в Одесі сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Автівки зіткнулися на Київському шосе. В результаті аварії загинула жінка. Для вилучення її тіла з салону рятувальникам довелося використати спеціальне обладнання.

Олег Данченко та Вікторія одружилися у липні 2020 року. Дітей у подружжя не було. Зі своїм майбутнім чоловіком дівчина познайомилася в Instagram, а зустрічатися пара почала у 2017 році.

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