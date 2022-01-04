На Одещині нетверезий водій насмерть збив 19-річного хлопця – поліція

Ввечері 3 січня в селище Ширяєве сталася аварія. 51-річний водій на автомобілі "Москвич" наїхав на 19-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги. Хлопця доставили до лікарні, де він помер. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.
Медогляд, за даними поліції, показав, що водій був нетверезий. Відомості про аварію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого Кримінального кодексу України.
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