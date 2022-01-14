В Одесі зіткнулися три автівки: загинула жінка

14 січня в Одесі сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Автівки зіткнулися на Київському шосе в Малиновському районі Одеси. В результаті аварії загинула жінка. Для вилучення її тіла з салону рятувальникам довелося використати спеціальне обладнання.

ДСНС України в Одеській області Вилучення тіла загиблої під час аварії на Київському шосе

ДСНС України в Одеській області Вилучення тіла загиблої під час аварії на Київському шосе

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