logo logo
В Одесі зіткнулися три автівки: загинула жінка
ДТПДСНСРегіони

В Одесі зіткнулися три автівки: загинула жінка

Марина Повертайло
·
·
В Одесі зіткнулися три автівки: загинула жінка ДСНС України в Одеській області

14 січня в Одесі сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Автівки зіткнулися на Київському шосе в Малиновському районі Одеси. В результаті аварії загинула жінка. Для вилучення її тіла з салону рятувальникам довелося використати спеціальне обладнання.

В Одесі зіткнулися три автівки: загинула жінкаДСНС України в Одеській області

Вилучення тіла загиблої під час аварії на Київському шосе

В Одесі зіткнулися три автівки: загинула жінкаДСНС України в Одеській області

Вилучення тіла загиблої під час аварії на Київському шосе

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди