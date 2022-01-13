На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки. Травмованих немає

Вночі 13 січня на автодорозі Київ-Одеса сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів марок Volvo та Renault. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.
За даними поліцейських, водій вантажного автомобіля Volvo, рухаючись в напрямку міста Одеси, на небезпечній швидкості в'їхав у припаркований на узбіччі Renault.
Загиблих та травмованих внаслідок аварії немає.
На 60-річного водія вантажівки Volvo склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
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