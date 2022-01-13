На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки. Травмованих немає

Вночі 13 січня на автодорозі Київ-Одеса сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів марок Volvo та Renault. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

За даними поліцейських, водій вантажного автомобіля Volvo, рухаючись в напрямку міста Одеси, на небезпечній швидкості в'їхав у припаркований на узбіччі Renault.

Патрульна поліція в Одеській області

Патрульна поліція в Одеській області

Загиблих та травмованих внаслідок аварії немає.

На 60-річного водія вантажівки Volvo склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.

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