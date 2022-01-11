Смертельна аварія на трасі Одеса-Миколаїв. Вантажівка виїхала на зустрічну смугу

11 січня приблизно о 16:30 на трасі Одеса-Миколаїв водій вантажного Renault виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автівкою Skoda. За її кермом був 58-річний одесит, який загинув від отриманих травм. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, аварія пошкодила ще два автомобілі, що опинилися поряд. Люди в них не травмувалися. Водій вантажівки мав зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють правоохоронці. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України.

7 канал

ОНОВЛЕНО 12.01: У водія вантажівки виявили 2,62 проміле алкоголю при нормі у 0,2 проміле. На транспорт чоловіка наклали арешт. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний термін.

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