У Києві вітер повалив дерево на автомобіль та лінію електромереж, загинув водій

Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув.

Як повідомили у пресцентрі Головного управління ДСНС України у Києві, трагедія сталася на вулиці Верховинній, 34. Ще до прибуття рятувальників свідки деблокували пасажирку та передали медикам. Проте водія врятувати не вдалося. Для його вивільнення довелося залучати спеціальну техніку.

ГУ ДСНС у Києві

"Враховуючи те, що дерево було значних розмірів, рятувальникам довелось викликати додатково автокран аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві аби підняти дерево та звільнити автівку", — розповіли в ДСНС.

ГУ ДСНС у Києві

ГУ ДСНС у Києві

У відомстві також повідомили, що внаслідок падіння дерева було пошкоджено лінію електромереж. Стовп впав разом з проводами та пошкодив близько десятка автівок. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Тим часом у ДСНС попереджають, що вдень 15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), а на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей — значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Що відомо

В Укргідрометцентрі попереджали, що 14 січня очікується сильний вітер (II рівень небезпечності (помаранчевий), який подекуди досягатиме штормових позначок у 25-27 м/с.

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