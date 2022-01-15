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У Києві вітер повалив дерево на автомобіль та лінію електромереж, загинув водій
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У Києві вітер повалив дерево на автомобіль та лінію електромереж, загинув водій

Тетяна Яворович
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У Києві вітер повалив дерево на автомобіль та лінію електромереж, загинув водій ГУ ДСНС у Києві

Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув.

Як повідомили у пресцентрі Головного управління ДСНС України у Києві, трагедія сталася на вулиці Верховинній, 34. Ще до прибуття рятувальників свідки деблокували пасажирку та передали медикам. Проте водія врятувати не вдалося. Для його вивільнення довелося залучати спеціальну техніку.

У Києві вітер повалив дерево та лінію електропередач. Пошкоджено десяток автомобілів, є загиблийГУ ДСНС у Києві

"Враховуючи те, що дерево було значних розмірів, рятувальникам довелось викликати додатково автокран аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві аби підняти дерево та звільнити автівку", — розповіли в ДСНС.

У Києві вітер повалив дерево та лінію електропередач. Пошкоджено десяток автомобілів, є загиблийГУ ДСНС у Києві

У Києві вітер повалив дерево та лінію електропередач. Пошкоджено десяток автомобілів, є загиблийГУ ДСНС у Києві

У відомстві також повідомили, що внаслідок падіння дерева було пошкоджено лінію електромереж. Стовп впав разом з проводами та пошкодив близько десятка автівок. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Тим часом у ДСНС попереджають, що вдень 15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), а на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей — значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Що відомо

  • В Укргідрометцентрі попереджали, що 14 січня очікується сильний вітер (II рівень небезпечності (помаранчевий), який подекуди досягатиме штормових позначок у 25-27 м/с.
  • У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
  • У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
  • На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.
  • Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

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