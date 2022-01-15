У Києві вітер повалив дерево на автомобіль та лінію електромереж, загинув водій

Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув.
Як повідомили у пресцентрі Головного управління ДСНС України у Києві, трагедія сталася на вулиці Верховинній, 34. Ще до прибуття рятувальників свідки деблокували пасажирку та передали медикам. Проте водія врятувати не вдалося. Для його вивільнення довелося залучати спеціальну техніку.
"Враховуючи те, що дерево було значних розмірів, рятувальникам довелось викликати додатково автокран аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві аби підняти дерево та звільнити автівку", — розповіли в ДСНС.
У відомстві також повідомили, що внаслідок падіння дерева було пошкоджено лінію електромереж. Стовп впав разом з проводами та пошкодив близько десятка автівок. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Тим часом у ДСНС попереджають, що вдень 15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), а на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей — значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Що відомо
- В Укргідрометцентрі попереджали, що 14 січня очікується сильний вітер (II рівень небезпечності (помаранчевий), який подекуди досягатиме штормових позначок у 25-27 м/с.
- У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
- У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
- На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.
- Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.
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