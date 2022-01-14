У Шрі-Ланці померли два слони, які з’їли пластикові відходи на відкритому звалищі, розташованому поблизу села Паллаккаду на сході країни. Зоозахисники стверджують, що такі випадки перетворюються на небезпечну тенденцію.

Загалом за останні вісім років через подібні причини у країні загинули близько 20 слонів, повідомляє The Guardian. Як розповів виданню ветеринар дикої природи Ніхал Пушпакумара, обстеження мертвих тварин показали, що вони проковтнули велику кількість пластику, що не розкладається.

"Політон, харчові обгортки, пластик, інші неперетравні продукти та вода були єдиними речами, які ми могли побачити у померлих тварин. Нормальна їжа, яку їдять та перетравлюють слони, не була виявлена", — сказав він.

За словами Пушпакумари, голодні слони шукають відходи на звалищі, споживаючи пластик, а також ковтають гострі предмети, які ушкоджують їхню травну систему

"Тоді слони перестають їсти й стають надто слабкими, щоб тримати своє тіло у вертикальному положенні. Коли це відбувається, вони не можуть споживати їжу чи воду, що прискорює їхню смерть", — пояснив ветеринар.

У 2017 році уряд Шрі-Ланки оголосив, що утилізує сміття на сміттєзвалищах поблизу зон дикої природи, щоб запобігти споживанню слонами пластикових відходів. Урядовці також обіцяли, що навколо об'єктів будуть встановлені електричні огорожі, щоб тримати тварин якомога далі. Але жодна зі стратегій не була повністю реалізована.

За словами чиновників, у зонах дикої природи навколо Шрі-Ланки є 54 звалища відходів, поряд з ними блукають близько 300 слонів.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу