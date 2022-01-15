На Львівщині затримали 36-річного чоловіка, який "замінував" будівлю сільради

На Львівщині затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування Жовтанецької сільської ради. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Інформація про замінування надійшла до поліції 14 січня, близько 17:00. Тоді на лінію "102" зателефонував невідомий та повідомив, що будинок сільської ради у Жовтанцях Львівського району замінований.

Будівлю сільради та прилеглі території обстежили спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. Втім, жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Як встановили слідчі, повідомлення про замінування надав 36-річний місцевий мешканець. Після дзвінка до поліції він знищив свій мобільний телефон та сім-карту, проте чоловіка вдалося розшукати

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід.

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