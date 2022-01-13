У Львові повідомили про замінування двох ТЦ: вибухівки не знайшли

У четвер, 13 січня, у Львові повідомили про замінування двох ТЦ однієї мережі на вулицях Городоцькій та Джорджа Вашингтона. Про це Суспільному повідомила речниця ГУ Нацполіцї Львівської області Світлана Добровольська.

"Повідомлення про замінування правоохоронці отримали близько 14:30. Станом на 16:30 із торгових центрів евакуювали покупців та працівників. Правоохоронці та інші служби перевіряють приміщення та територію навколо них", — розповіла Світлана Добровольська.

Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області Правоохоронці проводять перевірки

На місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Як повідомила Світлана Добровольська, станом на 18:20 завершили обстежувати приміщення. Вибухівки не знайшли. Загалом евакуювали близько 500 людей.

Правоохоронці встановлюють особу аноніма.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Вранці, 13 січня, у пресслужбі обласного управління поліції повідомили, що вибухівки не знайшли.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону