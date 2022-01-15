COVID-19: на Херсонщині діагностували 144 нові випадки захворювання

У Херсонській області за минулу добу, 14 січня, зафіксували 144 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Херсонському районі - 71 ще 31 людина захворіла у Каховському районі, 21 - у Бериславському, 13 - у Генічеському і восьмеро людей у Скадовському районі.

Стан усіх хворих задовільний. З них 127 людей перебувають на самоізоляції, до лікарень госпіталізували 17.

Також за минулу добу в області одужала сотня людей, які хворіли на коронавірус, та двоє померли.

Наразі в області 79 851 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них 75 571 людина поборола недуг, 1515 людей інфіковані COVID-19, 2765 людей померли.

Що відомо:

За попередню добу, 13 січня, в Херсонській області зафіксували 91 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Серед них 3 дітей 4 медичні працівники.

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