На Херсонщині за минулу добу діагностували 91 випадок захворювання на COVID-19

За минулу добу, 13 січня, в Херсонській області зафіксували 91 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Серед них 3 дітей 4 медичні працівники.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу виявили у 58 жителів з Херсонського району, 17 людей з Генічеського району, 8 жителів зі Скадовського району та по чотири випадки у Каховському і Бериславському районах.

Стан хворих задовільний, 80 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 11 осіб.

Померли троє людей, одужали 44 жителі області.

Наразі в області 79 707 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За минулу добу, 12 січня, в Херсонській області зафіксували 94 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Померли двоє жителів області, одужали 12 людей.

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