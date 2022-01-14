З 4 січня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, а вже з 6 – для всіх громадян від 18 років. Про це у програмі "Сьогодні. Головне" розповіла регіональна координаторка з вакцинальної кампанії проти COVID-19 Наталія Єремєєва. Що потрібно знати про третю дозу вакцини, як та хто може її отримати на Херсонщині - читайте у четвертому матеріалі марафону Суспільного.

За словами Наталії Єремєєвої, потрібно розділяти, кому треба третя доза, а кому - саме бустерна.

"Третя доза – це доза, яка робиться через 28 днів людям, у яких є проблеми зі здоров’ям, які потребують 3 дози введення вакцини для імунної відповіді. Бустерна ж доза має трохи інше спрямування. Вона створена для того, щоб стимулювати ваш імунітет. Вона робиться усім з 18 років лише через 6 місяців після другої вакцинації. Тоді це буде бустерна доза. Її мета – зміцнити ваш імунітет, щоб виробилися додаткові антитіла", - говорить регіональна координаторка з вакцинальної кампанії проти COVID-19.

Коли зробили щеплення, через деякий час рівень антитіл починає знижуватися, каже Наталія Єремєєва. На цей час, говорить вона, ще не знають, яка кількість антитіл потрібна для того, щоб не захворіти на ковід, але відомо, що вакцинальних антитіл достатньо для того, щоб попередити важкий перебіг захворювання або запобігти летальним випадкам. Тому зараз вважається, що десь за шість місяців рівень антитіл починає поступово знижуватися. Для того, щоб вони були на більш високому рівні, запровадили ось цю бустерну дозу для всіх охочих.

"У додаткової та бустерної доз різна мета. Додаткова доза, яка робиться через 28 днів, – це для тих, у кого є ймовірність того, що імунна відповідь на перші дві дози не сформувалась. Це саме для тих людей, які мають онкопатологію, аутоімунні захворювання, які приймають імунно-супресивну терапію. У них імунітет не може з якихось своїх причин активно відповідати на зовнішні подразники. Тому їм рекомендовано зробити три дози з інтервалом у 28 днів. Третя доза може бути для них з інтервалом до 90 днів. Тоді у ній є сенс", - говорить Наталія Єремєєва.

Регіональна координаторка з вакцинальної кампанії проти COVID-19 каже, є доцільність зробити бустерну дозу обов'язково. Якщо минуло понад 6 місяців, робити щеплення потрібно. Навіть через 9-10 місяців все одно імунітет підтримає, щоб імунна система відповідала на подразник, якщо раптом людина захворіє на ковід.

По Херсонській області всього отримали щеплення 728 516 людей. З них першу дозу зробили 373 400, а другу – 350 849 людей, бустерну дозу – 3 246, додаткову – 1 021 людина.

Бустерну дозу можна зробити у будь-якому пункті вакцинації, де проводиться щеплення. На сьогодні в області є всі чотири види вакцин, які зареєстровані в Україні. Для бустерної дози є рекомендації Міністерства охорони здоров'я і Національної технічної групи з імунізації, в яких йдеться про те, що на бустерну дозу рекомендовані Pfizer або Moderna.

Щодо побічних ефектів після третьої дози, то вони можуть бути такими ж, як і після першої або другої доз. Може бути біль у місці щеплення, температура, слабкість. Тобто, якщо така реакція була на першу і другу, то таке ж може бути і з третьою, і це індивідуально.

На думку Наталії Єремєєвої, готуватися до щеплення не потрібно. Це звичайна процедура. Єдине, якщо людина отримала анафілактичний шок на перше щеплення, то друге щеплення і бустерне цією вакциною їй робити не потрібно. Абсолютні протипоказання: анафілактична реакція на попереднє щеплення або на компоненти вакцини.

"Планується робота мобільних бригад для проведення бустерної вакцинації. Будуть виїздити на організовані колективи, якщо буде таке бажання у колективів. Так само будуть щеплювати і маломобільні групи населення. Той, хто отримує бустерну дозу, сертифікат міжнародного зразка, тобто друкований варіант, отримує новий, бо там записують вже три щеплення. А на порталі Дія і в додатку цей сертифікат обіцяли оновити десь наприкінці січня. Діятиме він 270 днів. Щодо дітей, то на цей час є рекомендації щеплювати їх двома дозами вакцини. До того ж ми почали щеплювати дітей не так давно і ще 6 місяців з того часу не минуло", - говорить Наталія Єремєєва.

Що відомо

22 грудня у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про запровадження третьої дози вакцини проти COVID-19. Таке рішення МОЗ ухвалило своїм наказом 2 849. Першими третю дозу могли отримати медики та співробітники будинків інтернатного типу.

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