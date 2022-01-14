Переселенки з Донецька створили у Краматорську ательє з пошиття театральних костюмів. За грантові гроші жінки купили три швейні машини та пройшли курс навчання, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Швачка Світлана Завальна — одна з трьох переселенок, які заснували ательє, де відшивають театральні костюми.

Суспільне Донбас Світлані проходила навчання у Києві

Обладнання для роботи, каже, купили за грантові гроші ПРООН та Данської ради.

"Театральний комбінат, який обслуговував Донецьку та Луганську область, був єдиний і опинився він на непідконтрольній території, і тут виявилася велика діра. Я написала грант на вишивальну машину. Для мене було важливо, щоб ця машина вишивала паєтками та шнуром, бо для костюмів це дуже-дуже важливо", — говорить Світлана.

Жінка розповіла, що вартість вишивальної машини — близько 250 тисяч гривень. Для того, щоб на ній працювати, Світлані довелося проходити навчання у Києві, яке також оплатили міжнародні організації.

"Ні комплексного обслуговування, ні вишивки паєтками, ні тим більше шнуром у Донецькій області не робить ніхто. Було настільки складно навчитися! Навчитися вишивці була можливість, а навчитися вишивати паєтками — навіть запитати не було в кого", — згадує Світлана.

За допомогою вишивальної машини швачка оздоблювала перші театральні костюми для новорічного мюзиклу. Світлана розповіла, що вони не лише шиють костюми, а й продумують образ в цілому.

Суспільне Донбас Майстрині не лише шиють костюми, а й продумують образи

До війни, у Донецьку жінка 20 років працювала художньою керівницею дитячих творчих колективів та брала участь у створенні концертних костюмів. Наразі жінка мріє про повернення додому.

"Я дуже хочу повернутися додому, там моє дітище — мій колектив. Виконуючи будь-яку роботу, я весь час думаю, що це буде корисно моєму колективу", — наголосила Світлана.

Суспільне Донбас Акторка у костюмі свічки

Як розповіла Світлана, першим замовленням стали костюми до мюзиклу "Час добрих справ". Створили образ свічки, яка оздоблена підсвіткою. Дроти та вмикач сховали всередині костюма. Під час вистави акторка має можливість керувати підсвіткою.

"Цей костюм складний, бо в ньому всюди дроти й іноді не можна поворухнутися і я навіть нагинатися не можу, можу тільки присідати", — розповіла акторка мюзиклу "Час добрих справ" Світлана Самородова.

Менш ніж за місяць швачки створили п’ять театральних костюмів. За словами режисера мюзиклу "Час добрих справ" Артема Ловягіна, не всі швейні підприємства готові братися за театральні костюми.

"У нас колективи художньої самодіяльності, взагалі, самі купують тканину. В більшості своїй керівники самі шиють костюми, бо не всі ательє на жаль можуть виконати задум", — розповів Ловягін.

Наразі швачка Світлана мріє про розширення підприємства.

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