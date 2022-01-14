У Дніпрі попрощалися з 23-річним Іллею Супруном, який загинув на Донбасі

У Дніпрі відбулася церемонія прощання з 23-річним лейтенантом Іллею Супруном, який 10 січня загинув на Донбасі.
Військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, командир взводу, лейтенант Ілля Супрун загинув в районі селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області. Під час відновлення мінно-вибухових огорож він отримав смертельне поранення - підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.
Ілля Супрун жив із мамою у Дніпрі. Закінчив Дніпровський ліцей інформаційних технологій та Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Одразу після закінчення навчання у 2020 році чоловік уклав контракт та відправився на фронт. Спочатку служив у Гвардійському, а потім - на Донбасі. У зоні бойових дій він пробув 5 місяців.
Попрощатися з загиблим воїном прийшли його побратими, рідні, друзі та жителі Дніпра.
Анатолій, який служив разом з Іллею Супруном, розповів, що він був для нього не тільки побратимом, а й справжнім другом.
"Я ще не зустрічав таких щирих та відданих своїй справі людей. Ілля був справжнім патріотом, справжнім воїном за духом. Він дуже сильно вірив у те, що робив. До того, як я із ним познайомився, я не знав, що можна так сильно вірити і так щиро", - розповів Анатолій.
Сусідка Іллі Супруна, Лілія Рогозіна, розповіла, що знала його з дитинства.
"Він був дуже добрий та чуйний хлопець, усіх любив. Завжди заходиву у гості, коли приїжджав з армії, питав, чи треба якась допомога. Для мене він був, як рідний, тому мені дуже боляче зараз. Він дуже добре навчався у ліцеї, але завжди мріяв про армію і вступив у військову академію. Він хотів служити Україні, це була його мрія. Ілля був справжній патріот", - розповіла жінка.
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