У Дніпрі попрощалися з 23-річним Іллею Супруном, який загинув на Донбасі

У Дніпрі відбулася церемонія прощання з 23-річним лейтенантом Іллею Супруном, який 10 січня загинув на Донбасі.

Військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, командир взводу, лейтенант Ілля Супрун загинув в районі селища Крута Балка Ясинуватського району Донецької області. Під час відновлення мінно-вибухових огорож він отримав смертельне поранення - підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Ілля Супрун жив із мамою у Дніпрі. Закінчив Дніпровський ліцей інформаційних технологій та Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Одразу після закінчення навчання у 2020 році чоловік уклав контракт та відправився на фронт. Спочатку служив у Гвардійському, а потім - на Донбасі. У зоні бойових дій він пробув 5 місяців.

Попрощатися з загиблим воїном прийшли його побратими, рідні, друзі та жителі Дніпра.

Суспільне Дніпро Ілля Супрун був одним з кращих учнів Ліцею інформаційних технологій

Анатолій, який служив разом з Іллею Супруном, розповів, що він був для нього не тільки побратимом, а й справжнім другом.

Суспільне Дніпро Віддати честь загиблому воїну прийшли його побратими

"Я ще не зустрічав таких щирих та відданих своїй справі людей. Ілля був справжнім патріотом, справжнім воїном за духом. Він дуже сильно вірив у те, що робив. До того, як я із ним познайомився, я не знав, що можна так сильно вірити і так щиро", - розповів Анатолій.

Суспільне Дніпро Попрощатися із загиблим воїном прийшли багато дніпрян

Сусідка Іллі Супруна, Лілія Рогозіна, розповіла, що знала його з дитинства.

"Він був дуже добрий та чуйний хлопець, усіх любив. Завжди заходиву у гості, коли приїжджав з армії, питав, чи треба якась допомога. Для мене він був, як рідний, тому мені дуже боляче зараз. Він дуже добре навчався у ліцеї, але завжди мріяв про армію і вступив у військову академію. Він хотів служити Україні, це була його мрія. Ілля був справжній патріот", - розповіла жінка.

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