На Донбасі загинув боєць 25-ї повітряно-десантної бригади з Дніпропетровщини

31 грудня 2021 року в зоні ООС на Донбасі загинув боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади.

За повідомленням, це сталося під час ворожого обстрілу позицій українських військових. Чоловік отримав поранення, не сумісне з життям.

"Це важка втрата для кожного з нас. Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу", – йдеться в повідомлені.

Станіслав Богуславський жив у місті Новомосковськ на Дніпропетровщині. Йому було 23 роки.

Що відомо

31 грудня бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий загинув. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Цю інформацію Суспільному підтвердили у штабі ООС.

За даними штабу, 1 січня з боку бойовиків зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Окупанти відкривали вогонь в напрямку Широкине, Новолуганське та Водяне.

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