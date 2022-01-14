Автономна поліцейська профспілка Італії (SAP) звернулася з відкритим листом до керівника поліції країни Ламберто Джанніні з проханням замінити рожеві захисні маски, видані правоохоронцям — ті, мовляв, можуть "зашкодити їхній репутації".

Про це повідомляє Corriere della Sera.

"Закликаємо до негайних дій з тим, щоб наші колеги отримали маски іншого кольору — приміром, білі, сині, блакитні чи чорні. Хай там як, але (маски — ред.) повинні пасувати формі поліцейських — не бути відмінного кольору чи мати оздоблення, яке можуть сприйняти як абсолютно недоцільне", — йдеться в листі.

Пізніше SAP(до якої, як вона стверджує, входять 20 тисяч членів, або десь одна п’ята всіх поліцейських Італії) уточнила, що рожеві захисні маски отримали правоохоронці в провінціях Павія, Варезе, Феррара, Сіракузи, Венеція, Сондріо та Комо.

Профспілка наголошує: вона не проти рожевого кольору як такого, але він у поєднанні з формою поліцейського має "ексцентричний вигляд" і "несе ризик завдання шкоди іміджу інституту" правоохоронних органів.

Офіційні особи Італії поки не коментували звернення. А втім, заступниця міністра інфраструктури Італії Тереза Белланова заявила, що "не бачить нічого недоречного" в носінні рожевої маски. "Повага до форми визначається не кольором, а поведінкою і роботою чоловіків і жінок, які її носять", — написала вона у Twitter.

З 10 січня в Італії набули чинності додаткові обмеження через поширення COVID-19. Зокрема стало обов’язковим носіння масок у всіх громадських місцях, а респіратори FFP2 потрібні для користування громадським транспортом, відвідування театрів, кіно і концертних майданчиків.

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