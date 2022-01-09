В Івано-Франківську розпочався XIII міжнародний фестиваль "Коляда на Майзлях", що об'єднує колядників з Європи, Південної та Північної Америки. З чотирьох боків міста до Вічевого майдану вирушили люди з різдвяними шопками, передає кореспондентка Суспільного з місця події.

Фото: Суспільне Карпати

Що відомо: У Франківську фестиваль "Коляда на Майзлях" розпочнеться ходою з різдвяними шопками

Фото: Суспільне Карпати

Ігумен монастиря Царя Христа отець Артемій Новіцький розповів про новинку цьогорічного фестивалю.

Фото: Суспільне Карпати

"Цього року матимемо один колектив із Колумбії. Їх організував тамтешній житель, мати якого походить з Києва. Він заснував у Колумбії гурт, який співає українські колядки та патріотичні пісні. Вони будуть представлені вперше. Крім того, раніше на фестивалі була хода із зірками, а цьогоріч — із шопками", — розповів Артемій Новіцькій.

Фото: Суспільне Карпати

Новина доповнюється...

Фото: Суспільне Карпати

Що відомо

Впродовж 9-14 січня 2022 року в Івано-Франківську відбуватиметься XIII фестиваль "Коляда на Майзлях". Він проходитиме із дотриманням карантинних обмежень.

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