У Кропивницькому 70 працівників Центру екстреної медичної допомоги щепили від коронавірусу бустерною дозою вакцини, розповів Суспільному керівник центру Олександр Ярошенко.

У центрі екстреної медичної допомоги працюють майже тисяча людей. 93 відсотки з них вакциновані, каже Олександр Ярошенко. Бустерною дозою вакцинувалися не всі. "Є такі працівники, які не можуть на даний час вакцинуватися, вони перехворіли гострою респіраторною хворобою, або після оперативного втручання. Це два-три відсотка працівників".

Каже, невакцинованих працівників з 1 лютого будуть відсторонювати від роботи: "Є постанова Кабінету Міністрів, де ми зобов’язані цих людей відсторонити від роботи. Мені б цього не хотілось, би ми проводимо роз’яснювальну роботу".

З 22 грудня 2021 року бустерну дозу почали колоти медикам та працівникам інтернатів. З 6 січня Міністерство охорони здоров’я дозволило щепити всіх, кому виповнилось 18 років.

Щеплювали працівників центру екстреної меддопомоги на роботі. Фельдшер Валентин Шаханов каже, після другої дози вакцини минуло пів року. Вирішив вколоти третю. Говорить, зручно, що не треба стояти в черзі у Центрах вакцинації.

Фельдшерка Вікторія Лебедко каже, вакцинується, бо на викликах контактує з хворими пацієнтами: "Заходимо у дім, а там у людини температура і вже ми в контакті. Краще вакцинуватись, чим захворіти і тяжко перенести".

Головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук розповіла, до вакцинації є тимчасові і постійні протипоказання. "Тимчасові протипоказання – це коли у людини відтерміновується період вакцинації на певний час, коли висока температура 38.5, або загострення основного захворювання. Постійні протипокази – це та категорія населення, яка має реакцію на попереднє введення вакцини або за станом здоров’я є абсолютні протипоказання".

Що відомо

Бустерною дозою в області вакцинували 1 724 людини. Роблять її через 28 днів після другого щеплення. Колять СOMIRNATY, каже головна санітарна лікарка.

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