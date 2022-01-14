Попри хакерські атаки на урядові сайти мобільний застосунок “Дія” працює в штатному режимі. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

“Дія — безпечний продукт, що не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів”, йдеться у повідомленні Мінцифри.

Тим часом портал “Дія” відключено, як і низку інших урядових сайтів. Це необхідно для локалізації проблеми та запобігання поширення атаки на інші ресурси, пояснили фахівці міністерства.

Загалом, як повідомили у Мінцифрі, роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося. Інші сайти відновлять роботу найближчим часом.

Зараз Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та розслідує інцидент.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Про хакерську атаку, зокрема, повідомило Міністерство науки і освіти.

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