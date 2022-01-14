Більш ніж 11,1 тис. мешканців Дніпропетровщини зробили бустерну дозу вакцини від коронавірусу, і 2,3 тис. – додаткову. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

З словами виконувачки обов`язків директора департаменту охорони здоров’я Вікторії Кулик, бустерну дозу вакцини від коронавірусу можна отримати через 6-9 місяців після другого щеплення.

"Бустерну дозу використовують, аби посилити ефективність введеної раніше вакцини. Щеплення роблять препаратами Moderna або Comirnaty від Pfizer. Нині воно доступне для всіх повнолітніх мешканців області", – зазначила посадовиця. Мешканцям області з важкими недугами вводять додаткову дозу. Наприклад, хворим на СНІД чи онкологію. Тим, хто переніс складні операції, зокрема, пов’язані з трансплантацією органів. Щеплення роблять через 1-3 місяці після завершення основного курсу імунізації. Тим самим препаратом, що і в попередні рази.

Зробити третє щеплення можна в будь-якому пункті або центрі вакцинації. Нині їх в області загалом 241.

Читайте також

-"Було бажання вакцинуватися". Як почувається перший щеплений від коронавірусу на Дніпропетровщині

- На Дніпропетровщині за добу підтвердили понад 400 нових випадків коронавірусу

- У МОЗ розповіли, яким наслідкам запобігає бустерне щеплення

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро