За майже рік жоден працівник міської інфекційної лікарні Дніпра не захворів на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив генеральний директор медзакладу Микола Турчин.

За його даними, працівників лікарні вакцинували у лютому 2021 року, першим дозу препарату отримав завідувач лікарні Анатолій Анчішкін.

Суспільне Дніпро Анатолій Анчішкін, перший щеплений від коронавірусу на Дніпропетровщині

Першу дозу вакцини Анатолій Анчішкін отримав у лютому, другу — у травні. Медик розповів Суспільному: коли в області формували списки на щеплення, він виявився першим. Жодних побоювань щодо вакцинації, переконує, не мав.

«Було бажання вакцинуватися, було розуміння необхідності вакцинуватися. Які побоювання – за своє життя ми всі отримали щеплення. Це щеплення не має ніякої суттєвої відмінності від інших», – каже він.

Після щеплення, розповідає Анатолій Анчішкін, почував себе добре та не хворів.

На коронавірусну інфекцію не хворіли й інші працівники закладу, додає генеральний директор лікарні Микола Турчин.

«У нас випадків таких не було, щоб працівники хворіли після вакцинації. А до вакцинації у нас, звичайно, було чимало», – сказав Микола Турчин.

Чому відмовляються від щеплення

Лікар Анатолій Анчішкін зазначає: ті, хто не вакцинуються, тяжче переносять хворобу. До інфекційної лікарні потрапляють і пацієнти зі щепленнями, проте їх, каже він, 3-5% від загальної кількості.

«Питання – чому відмовляються від щеплення — комплексне. Це невігластво, по-перше. По-друге, це дезінформація. Основне, що має знати людина, – це оцінити ризики. Ризик захворювання нещепленого і щепленого, за різними дослідженнями, різниться – від 26 до 44 разів», – сказав Анатолій Анчішкін.

Сам же лікар каже: готовий щепитися повторно, коли Україні дозволять робити бустерну вакцинацію.

Що відомо

У Дніпропетровській області працюють 33 центри вакцинації населення, 217 амбулаторних пунктів щеплення, 120 мобільних бригад.

Станом на 29 грудня 2021 року дві дози вакцини від коронавірусу зробили більш ніж 1 млн 233 тис. мешканців Дніпропетровщині, це 52,5% дорослих

Загалом в регіоні зробили більш ніж 2 млн 577 тис. щеплень від коронавірусу.

Читайте також

На Дніпропетровщині понад 50% дорослих вакцинувалися від коронавірусу

У МОЗ дозволили бустерну вакцинацію, але не всім. Хто зможе щепитися втретє

Чи можна вакцинуватися вагітним та чи допоможуть при вірусі антибіотики – пояснює інфекціоністка

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро