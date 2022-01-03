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«Було бажання вакцинуватися». Як почувається перший щеплений від коронавірусу на Дніпропетровщині
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«Було бажання вакцинуватися». Як почувається перший щеплений від коронавірусу на Дніпропетровщині

Юлія Підгола
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За майже рік жоден працівник міської інфекційної лікарні Дніпра не захворів на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив генеральний директор медзакладу Микола Турчин.

За його даними, працівників лікарні вакцинували у лютому 2021 року, першим дозу препарату отримав завідувач лікарні Анатолій Анчішкін.

«Було бажання вакцинуватися». Як почувається перший щеплений від коронавірусу на ДніпропетровщиніСуспільне Дніпро

Анатолій Анчішкін, перший щеплений від коронавірусу на Дніпропетровщині

Першу дозу вакцини Анатолій Анчішкін отримав у лютому, другу — у травні. Медик розповів Суспільному: коли в області формували списки на щеплення, він виявився першим. Жодних побоювань щодо вакцинації, переконує, не мав.

«Було бажання вакцинуватися, було розуміння необхідності вакцинуватися. Які побоювання – за своє життя ми всі отримали щеплення. Це щеплення не має ніякої суттєвої відмінності від інших», – каже він.

Після щеплення, розповідає Анатолій Анчішкін, почував себе добре та не хворів.

На коронавірусну інфекцію не хворіли й інші працівники закладу, додає генеральний директор лікарні Микола Турчин.

«У нас випадків таких не було, щоб працівники хворіли після вакцинації. А до вакцинації у нас, звичайно, було чимало», – сказав Микола Турчин.

Чому відмовляються від щеплення

Лікар Анатолій Анчішкін зазначає: ті, хто не вакцинуються, тяжче переносять хворобу. До інфекційної лікарні потрапляють і пацієнти зі щепленнями, проте їх, каже він, 3-5% від загальної кількості.

«Питання – чому відмовляються від щеплення — комплексне. Це невігластво, по-перше. По-друге, це дезінформація. Основне, що має знати людина, – це оцінити ризики. Ризик захворювання нещепленого і щепленого, за різними дослідженнями, різниться – від 26 до 44 разів», – сказав Анатолій Анчішкін.

Сам же лікар каже: готовий щепитися повторно, коли Україні дозволять робити бустерну вакцинацію.

Що відомо

  • У Дніпропетровській області працюють 33 центри вакцинації населення, 217 амбулаторних пунктів щеплення, 120 мобільних бригад.
  • Станом на 29 грудня 2021 року дві дози вакцини від коронавірусу зробили більш ніж 1 млн 233 тис. мешканців Дніпропетровщині, це 52,5% дорослих
  • Загалом в регіоні зробили більш ніж 2 млн 577 тис. щеплень від коронавірусу.

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