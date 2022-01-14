Київський суд визнав винним у шахрайстві, чоловіка, який створив фіктивний пункт обміну валют.

"Згідно із матеріалами обвинувачення, чоловік розмістив у мережі інтернет оголошення щодо здійснення ним обміну валюти за вигідним курсом та облаштував в орендованому приміщенні фіктивний пункт обміну валют. Отримавши від клієнтів гроші для обміну, зловмисник зникав через запасний вихід", — повідомили у пресцентрі Київської прокуратури.

Як відзначається, таким чином він вкрав в однієї жінки 10 тисяч доларів. Він також намагався викрасти 60 тисяч доларів від іншого клієнта, однак при спробі втечі його затримав сам потерпілий та свідок злочину.

Чоловікові оголошено обвинувальний вирок за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян під виглядом обміну валюти та спроби грабежу.

Що відомо

Кіберполіція запобігла викраденню із рахунку медичної компанії понад 720 тисяч доларів США, призначених для купівлі медичного обладнання для обстеження хворих на COVID-19.

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