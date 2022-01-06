Кіберполіція запобігла викраденню із рахунку медичної компанії понад 720 тисяч доларів США, призначених для купівлі медичного обладнання для обстеження хворих на COVID-19. Про це повідомила пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Як повідомили правоохоронці, зловмисники підробили платіжні доручення і намагалися заволодіти грошима. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження.

“До Департаменту кіберполіції звернулася медична компанія, яка повідомила про шахрайське заволодіння грошима, призначеними для купівлі медичного обладнання для обстеження хворих на COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисники надіслали фішингове посилання партнерам потерпілої компанії. За допомогою фішингу правопорушники отримали дані для входу до електронної скриньки.

Далі шахраї підробили платіжне доручення, яке розсилали зі зламаної електронної скриньки партнерів із Китайської Народної Республіки. Відтак українська медична компанія перерахувала гроші на рахунок шахраїв, відкритий у Великобританії. Зловмисники намагалися привласнити понад 723 тисяч доларів США, розповіли деталі правоохоронці.

“Працівники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Києва, а також у співпраці з правоохоронцями Великобританії заблокували гроші, викрадені з рахунку компанії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України”, — повідомили кіберполіцейські.

Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Кіберполіція нагадує про важливість дотримання правил кібергігієни:

не переходити за підозрілими посиланнями;

уважно перевіряти URL-адресу необхідного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

надавати перевагу сервісам із двофакторною аутентифікацією;

використовувати надійні, складні паролі. Для створення паролів можна використати сервіс генерації паролів кіберполіції https://bit.ly/32RIwjR;

у разі сумніву щодо компрометації акаунту, негайно змінити пароль.

“Пам'ятайте: ваша електронна поштова скринька – універсальний ключ до інтернет-акаунтів. У разі її зламу ви втратите контроль над усіма своїми акаунтами”, — додали фахівці.

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