20 тисяч підприємців Кіровоградської області з січня зобов’язані працювати з касовими апаратами та спеціальним програмним забезпеченням. Це стосується підприємців другої, третьої та четвертої груп — сказала начальниця відділу податкової служби в області Наталія Набієва. Суспільне дізнавалось, що думають про використання реєстраторів підприємці та покупці Кропивницького.

Що кажуть підприємці

Підприємець з Кропивницького Геннадій Беспалов три роки тому відкрив магазин. Торгує сантехнікою і електрообладнанням.

"Оренда цього магазину для мене коштує вісім тисяч гривень у місяць, тисячу-півтори — витрати на комунальні послуги, які постійно зростають, і податки, наразі до трьох тисяч гривень. А прибутку у наш "ковідний час" можна сказати немає".

Каже, знає про нові вимоги торгівлі для підприємців другої групи – використання касових апаратів. Для розрахунку з покупцями має термінал. Витрачати п'ять тисяч гривень на купівлю касового апарату або мобільного телефону, де треба встановити програмне забезпечення, не хоче.

"У Грузії підприємцям дали касові апарати, а нам треба купувати самим. До того ж, його треба обслуговувати і щомісяця за це платити, і за програму теж".

Суспільне Кропивницький Підприємець Павло Чуб

Павло Чуб продає парфуми та засоби гігієни для чоловіків. Говорить: встановив на робочому ноутбуці програмне забезпечення для розрахункових операцій. Абонплата за користування у місяць коштує 150 гривень, 3100 гривень заплатив за принтер.

"Підключив принтер для того, щоб роздруковувати фіскальні чеки. Ця програма дозволяє робити тестові чеки, відправляти їх на пошту клієнту чи роздрукувати. У надрукованому вказуються дані продавця – касира, товар та його ціна.”

Кому потрібні касові апарати

Павло Чуб входить у другу групу підприємців. Для них річний дохід не повинен перевищувати п'ять мільйонів 421 тисячу гривень. Для підприємців третьої групи — це сім мільйонів 585500 гривень. У четверту групу входять сільгоспвиробники з необмеженим рівнем доходів.

"Використання касових апаратів — обов'язкова умова для підприємців другої, третьої, четвертої груп, які знаходяться на загальній системі оподаткування та торгують побутовою технікою, виробами медичного призначення та із золота. Не застосовують реєстратори лише підприємці першої групи, які працюють на ринках або ж надають побутові послуги. З 1 січня 2022 року штраф за непроведений товар через касовий апарат вперше складає 100 відсотків, другий і наступний рази – 150 відсотків", – розказала начальниця відділу перевірок державної податкової служби в області Наталія Набієва.

Спрощена система оподаткування

Суспільне Кропивницький Ігор Лісовий – член координаційної ради з розвитку підприємництва при офісі Президента України

Підприємець Ігор Лісовий – член координаційної ради з розвитку підприємництва при офісі Президента України. Він розказав про зміни в спрощеній системі оподаткування.

"Спрощену систему оподаткування створили у 1997 році. Це дало можливість підприємцям працювати чесно та не боятись перевірок. Не треба було з кимось домовлятись чи платити якісь корупційні виплати. Усі полегшено зітхнули, працювали і платили податки. На сьогодні законодавство неузгоджене, є багато незрозумілостей з банківськими платежами: безготівка, готівка, розрахункові операції. До сих пір вирішується питання обмежень: кому потрібні касові апарати, чи вони треба в залежності від торговельної площі. Це дає безпідставні сподівання підприємцям, що можливо, відмінять, можливо, щось зміниться".

Кропивничанин Геннадій Беспалов планує наприкінці січня приєднатися до Всеукраїнської акції протесту підприємців, які проти застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Що відомо

4 листопада у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на один рік застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування для малого та середнього бізнесу.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 грудня не включила в порядок денний законопроєкт щодо відтермінування обов'язкових касових апаратів для підприємців. За його розгляд проголосували 102 людини, проти – один, четверо утрималися, 33 парламентарі не голосували.

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