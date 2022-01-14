Епідпрогноз для волинян на кінець січня та початок лютого не є благополучним, — розповіла під час брифінгу керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

Очікується збільшення хворих на коронавірус, зокрема на новий штам "Омікрон".

За прогнозами епідеміологині, кількість хворих на коронавірус збільшиться наприкінці січня та на початку лютого. Циркулюватиме штам вірусу — "Омікрон". Зі слів Наталії Янко, інтенсивність захворюваності буде залежати від активності міграційних процесів на свята.

Наразі ж епідеміологи фіксують зменшення числа хворих на COVID-19. "За останній тиждень захворіли на 41 % людей менше, ніж переднього тижня. 15 випадків, проти 27. Знизилася захворюваність серед дітей. Захворіло 10 дітей, проти 50 минулого тижня", — зазначила Наталія Янко.

Зі слів керівниці центру профілактики та контролю хвороб, щоб вберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, варто вакцинуватися бустерною дозою вакцини.

Що відомо