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За добу на Волині підтвердили 168 нових випадків COVID-19, п'ятеро людей померли
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За добу на Волині підтвердили 168 нових випадків COVID-19, п'ятеро людей померли

Лариса Літвицька
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За добу на Волині підтвердили 168 нових випадків COVID-19, п'ятеро людей померли Фото: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 168 нових випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 14 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 60 людей. П'ять летальних випадків зафіксували у Луцькому та Володимир-Волинському районах.

  • Торчинська ТГ
  •  Ківерцівська ТГ
  • Цуманська ТГ
  • Нововолинська
  • Павлівській ТГ

Методом ПЛР протестували 713 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 56  хворих
  • Боратинська ТГ – 1 хворий
  • Городищенська ТГ – 2 хворих
  • Горохівська ТГ – 3 хворих
  • Доросинівська ТГ – 1 хворий
  • Колківська ТГ – 1 хворий
  • Копачівська ТГ – 1 хворий
  • Мар’янівська ТГ – 3 хворих
  • Підгайцівска ТГ – 12 хворих
  • Рожищенська ТГ – 4 хворих
  • Торчинська ТГ – 1 хворий
  • Цуманська ТГ – 4 хворих
  • Володимир-Волинська ТГ – 10 хворих
  • Затурцівська ТГ – 1 хворий
  • Зимнівська ТГ – 1 хворий
  • Локачинська  ТГ – 2 хворих
  • Нововолинська ТГ – 8 хворих
  • Оваднівська  ТГ – 1 хворий
  • Павлівська ТГ – 1 хворий
  • Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
  • Любешівська ТГ – 5 хворих
  • Маневицька ТГ – 2 хворих
  • Прилісненська ТГ – 2 хворих
  • Велицька ТГ – 1 хворий
  • Вишнівська ТГ – 1 хворий
  • Голобська ТГ – 5 хворих
  • Головненська ТГ – 4 хворих
  • Заболотівська ТГ – 2 хворих
  • Ковельська ТГ – 7 хворих
  • Любомльська ТГ – 6 хворих
  • Ратнівська ТГ – 10 хворих
  • Самарівська ТГ – 2 хворих
  • Турійська ТГ – 6 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 104 690 волинян. 101 071 людина одужала від COVID-19. 2 215 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби епідеміологи підтвердили 88 нових випадків COVID-19, три людини померли
  • За добу 13 січня проти COVID-19 в області провели 2 134 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 329 650 людей, отримали дві дози – 304 222 волинянина, отримали додаткову дозу – 166 людей, бустерну дозу – 823 людини. Загалом провели 634 861 щеплення.
  • З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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