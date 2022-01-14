За добу на Волині підтвердили 168 нових випадків COVID-19, п'ятеро людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 168 нових випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 14 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 60 людей. П'ять летальних випадків зафіксували у Луцькому та Володимир-Волинському районах.

Торчинська ТГ

Ківерцівська ТГ

Цуманська ТГ

Нововолинська

Павлівській ТГ

Методом ПЛР протестували 713 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 56 хворих

Боратинська ТГ – 1 хворий

Городищенська ТГ – 2 хворих

Горохівська ТГ – 3 хворих

Доросинівська ТГ – 1 хворий

Колківська ТГ – 1 хворий

Копачівська ТГ – 1 хворий

Мар’янівська ТГ – 3 хворих

Підгайцівска ТГ – 12 хворих

Рожищенська ТГ – 4 хворих

Торчинська ТГ – 1 хворий

Цуманська ТГ – 4 хворих

Володимир-Волинська ТГ – 10 хворих

Затурцівська ТГ – 1 хворий

Зимнівська ТГ – 1 хворий

Локачинська ТГ – 2 хворих

Нововолинська ТГ – 8 хворих

Оваднівська ТГ – 1 хворий

Павлівська ТГ – 1 хворий

Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих

Любешівська ТГ – 5 хворих

Маневицька ТГ – 2 хворих

Прилісненська ТГ – 2 хворих

Велицька ТГ – 1 хворий

Вишнівська ТГ – 1 хворий

Голобська ТГ – 5 хворих

Головненська ТГ – 4 хворих

Заболотівська ТГ – 2 хворих

Ковельська ТГ – 7 хворих

Любомльська ТГ – 6 хворих

Ратнівська ТГ – 10 хворих

Самарівська ТГ – 2 хворих

Турійська ТГ – 6 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 104 690 волинян. 101 071 людина одужала від COVID-19. 2 215 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи підтвердили 88 нових випадків COVID-19, три людини померли

За добу 13 січня проти COVID-19 в області провели 2 134 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 329 650 людей, отримали дві дози – 304 222 волинянина, отримали додаткову дозу – 166 людей, бустерну дозу – 823 людини. Загалом провели 634 861 щеплення.

щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 329 650 людей, отримали дві дози – 304 222 волинянина, отримали додаткову дозу – 166 людей, бустерну дозу – 823 людини. Загалом провели 634 861 щеплення. З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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