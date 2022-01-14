За добу на Волині підтвердили 168 нових випадків COVID-19, п'ятеро людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 168 нових випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 14 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 60 людей. П'ять летальних випадків зафіксували у Луцькому та Володимир-Волинському районах.
- Торчинська ТГ
- Ківерцівська ТГ
- Цуманська ТГ
- Нововолинська
- Павлівській ТГ
Методом ПЛР протестували 713 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 56 хворих
- Боратинська ТГ – 1 хворий
- Городищенська ТГ – 2 хворих
- Горохівська ТГ – 3 хворих
- Доросинівська ТГ – 1 хворий
- Колківська ТГ – 1 хворий
- Копачівська ТГ – 1 хворий
- Мар’янівська ТГ – 3 хворих
- Підгайцівска ТГ – 12 хворих
- Рожищенська ТГ – 4 хворих
- Торчинська ТГ – 1 хворий
- Цуманська ТГ – 4 хворих
- Володимир-Волинська ТГ – 10 хворих
- Затурцівська ТГ – 1 хворий
- Зимнівська ТГ – 1 хворий
- Локачинська ТГ – 2 хворих
- Нововолинська ТГ – 8 хворих
- Оваднівська ТГ – 1 хворий
- Павлівська ТГ – 1 хворий
- Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
- Любешівська ТГ – 5 хворих
- Маневицька ТГ – 2 хворих
- Прилісненська ТГ – 2 хворих
- Велицька ТГ – 1 хворий
- Вишнівська ТГ – 1 хворий
- Голобська ТГ – 5 хворих
- Головненська ТГ – 4 хворих
- Заболотівська ТГ – 2 хворих
- Ковельська ТГ – 7 хворих
- Любомльська ТГ – 6 хворих
- Ратнівська ТГ – 10 хворих
- Самарівська ТГ – 2 хворих
- Турійська ТГ – 6 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 104 690 волинян. 101 071 людина одужала від COVID-19. 2 215 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи підтвердили 88 нових випадків COVID-19, три людини померли
- За добу 13 січня проти COVID-19 в області провели 2 134 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 329 650 людей, отримали дві дози – 304 222 волинянина, отримали додаткову дозу – 166 людей, бустерну дозу – 823 людини. Загалом провели 634 861 щеплення.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
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