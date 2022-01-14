14 го січня, між селищами Піщанка та Новоселівка на Дніпропетровщині зіткнулись та загорілись ВАЗ і автобус з пасажирами. Про це йдеться в офіційному повідомленні ДСНС області, який отримало Суспільне.

Подія трапилась близько дев’ятої години ранку, на автошляху М-04 "Знам'янка-Луганськ-Ізварине".

ДСНС в області Горить рейсовий автобус

Рейсовий автобус, який прямував маршрутом Новомосковськ-Знаменівка, зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101, внаслідок чого сталось загоряння.

За словами речниці обласної поліції Ганни Старчевської, водій автомобіля ВАЗ віїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом.

ДСНС в області Пожежники ліквідовують вогонь

В салоні автобусу перебували 10 осіб та водій. Усі пасажири покинули автобус до прибуття пожежників.

Шпиталізували 2 людини, одна з них 16-річна дитина.

ДСНС в області

Внаслідок події загинув водій автомобіля.

Загальна площа пожежі склала 15м.кв.

Поліція відкрила кримінальне впровадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

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