На Дніпропетровщині 9 січня сталася ДТП із рейсовим автобусом. Про це йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення автобуса та вантажного автомобіля травмувалися три пасажири та водій автобуса.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 34-ому кілометрі Полтавського шосе.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz, який рухався за маршрутом до села Партизанського, не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою, яка їхала попереду. Травми отримали пасажири мікроавтобуса – 65- та 55-річні жінки, 71-річний чоловік та 34-річний водій. Їх шпиталізували.

Наразі поліція встановлює обставини ДТП. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Що відомо

По всій території України 9 січня очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують ожеледицю та снігопади.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, протягом доби у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, денна температура повітря 9 січня коливатиметься від -1...-2°C у центрі та на півночі країни до +7°C на півдні. Нічні температурні показники коливатимуться від 0...-2°C на півдні до -8...-10 °C на сході України.

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