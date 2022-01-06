На Дніпропетровщині автокран зіткнувся з легковиком: двоє людей загинули

На Дніпропетровщині, у Кам`янському районі, на 344 км автошляху Н–08 "Запоріжжя–Дніпро–Бориспіль" автокран "Маз" зіткнувся з легковим автомобілем "Mercedes-Benz A170". Про це йдеться на офіційному сайті ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця події рятувальники попередньо встановили, що загинули та заблоковані у легковику водій та пасажир.

За допомогою аварійно-рятувального обладнання надзвичайники розрізали конструкції транспортного засобу та вилучили тіла 30-річного та 27-річного чоловіків.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники поліції.

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